Все новости

11.12.18 / 20:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Власти Китая намерены снизить пошлины на автомобили из США

До 15%

Фото с сайта drive2.ru

Власти Китая намерены снизить пошлины на автомобили из США. Об этом стало известно во вторник.

По информации Bloomberg, предложение о снижении пошлин поступило в госсовет Китая. Речь идет об уменьшении пошлины с 40% до 15%. Госсовет должен принять решение в ближайшие дни.

Агентство отмечает, что решение не является окончательным. При этом, во вторник чиновники Китая и США провели переговоры по вопросу международной торговли.

Напомним, ранее США и Китай повысили пошлины на ряд товаров друг друга. Китайские власти увеличили пошлины на американские автомобили в июле. В декабре президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласен снизить эти пошлины. На саммите G20 стороны достигли ряда соглашений по снижению других пошлин.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.