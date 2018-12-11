Власти Китая намерены снизить пошлины на автомобили из США До 15%

Власти Китая намерены снизить пошлины на автомобили из США. Об этом стало известно во вторник.

По информации Bloomberg, предложение о снижении пошлин поступило в госсовет Китая. Речь идет об уменьшении пошлины с 40% до 15%. Госсовет должен принять решение в ближайшие дни.

Агентство отмечает, что решение не является окончательным. При этом, во вторник чиновники Китая и США провели переговоры по вопросу международной торговли.

Напомним, ранее США и Китай повысили пошлины на ряд товаров друг друга. Китайские власти увеличили пошлины на американские автомобили в июле. В декабре президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласен снизить эти пошлины. На саммите G20 стороны достигли ряда соглашений по снижению других пошлин.