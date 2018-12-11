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11.12.18 / 21:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэнерго поддержало установку «умных» счетчиков

компенсации за коммуналку

Фото: ejnews.ru

Министерство энергетики поддержало установку «умных» счетчиков. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства во вторник.

Как сообщила пресс-служба министерства РИА Новостям, ведомство получило поручило поручение правительства и начало его проработку. Главный вопрос – источник финансирования, заявили в Минэнерго.

Один из вариантов ведомства – возложить обязанность по установке и проверке счетчиков на газораспределительные организации. При этом, предполагается компенсация затрат. Для этого необходимо определить источник финансирования.

Напомним, ранее во вторник «Коммерсантъ» сообщил о намерении властей обязать россиян установить «умные» счетчики. Это относится к тем, кто пользуется центральным газоснабжением. По информации издания, один счетчик стоит около 5 тыс. рублей. Общая сумма составит 130 млрд рублей.

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