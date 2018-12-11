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11.12.18 / 09:07 Новости / Общество / Россия и мир

Новые счетчики на газ в квартирах россиян могут обойтись в 130 млрд рублей

Стоимость одного прибора - около 5 тыс. рублей

компенсации за коммуналку

Фото: ejnews.ru

Власти планируют обязать россиян установить «интеллектуальные» счетчики на общую сумму 130 млрд рублей. Об этом во вторник пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

Обязательство может коснуться россиян, пользующихся центральным газоснабжением. «Умные» счетчики обсудили на правительственном совещании по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии 4 декабря. По результатам встречи вице-премьер Дмитрий Козак дал поручения Минэнерго, ФАС и Минэкономики рассмотреть способы установки новых счетчиков. Ранее подобные приборы устанавливались только на электроэнергию.

Как передает «Коммерсант», предложения и проекты по вопросу «умных» счетчиков принимаются правительством до 1 марта следующего года. Представитель вице-премьера отметил, что проект находится в стадии «первичной проработки».

По данным газеты, установить один такой счетчик стоит около 5 тыс. рублей. общий объем затрат россиян составит около 130 млрд рублей. Также кабмину требуется определить, в чья обязанности войдет внедрение счетчиков.

Отметим, «умные» счетчики — это интеллектуальные системы учета, которые оперативно и автоматически передают информацию в центр учета. В середине ноября стало известно, что «Газпром» могут оштрафовать за срыв сроков установки счетчиков на газ. Приборы должны были быть установлены в домах жильцов, использующих газ для отопления.

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