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11.12.18 / 13:46 Новости / Россия и мир / Экономика

В ноябре рынок новых грузовиков в России просел на 5% год к году

До 8,2 тыс. единиц

Коллаж АБН

В ноябре рынок новых грузовых автомобилей в России просел на 5% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом во вторник сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

В ноябре было продано 8,2 тыс. новых грузовиков. Лидером остался «КамАЗ», которого продали 2,3 тыс. единиц. На долю «КамАЗа» в ноябре пришлось 28% рынка, при этом падение продаж в количественном выражении составило 16,1%. На втором месте в рейтинге оказались грузовики Scania, их продано 827 штук, рост год к году составляет 6,2%.

Далее в рейтинге идут отечественные «ГАЗ» и шведские Volvo. На пятом месте – немецкий MAN.

По итогам одиннадцати месяцев на рынке новых грузовиков наблюдается положительная динамика. Объем рынка равен 72,8 тыс. единиц. Год к году он показывает рост на 4,5%. При этом, напомним, всю осень рынок продаж грузовиков падал. В сентябре снижение составляло 11%, в октябре — 3%.

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