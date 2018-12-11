Лавров: Россия готова рассмотреть возможность въезда иностранцев в Москву и Петербург по электронной визе Для развития туризма

Россия готова рассмотреть возможность въезда иностранцев в Москву и Петербург по электронной визе. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он заявил о ведении переговоров по либеризации въездного режима с несколькими партнерами, передает ТАСС. Лавров отметил, что планируется заключить соглашения о безвизовом въезде с несколькими странами. Это поможет активнее развивать туристическую отрасль, считает министр.

Напомним, в августе прошлого года гражданам 18 стран разрешили въезжать в Россию по электронной визе. К этим странам относятся государства Дальнего Востока. Визу оформляют на 30 дней, а въезд по ней осуществляется через определенный пункт пропуска. По электронной визе иностранцы могут находиться в регионе России не больше восьми суток.