Вишневский анонсировал включение парка на реке Смоленка в ЗНОП Ранее аналогичные поправки не были приняты

Петербургский депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский анонсировал включение парка в устье реки Смоленки в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Соответствующее заявление он опубликовал во вторник на своей странице Facebook.

По информации Вишневского, в среду члены партии «Единая Россия» внесут проект закона о включении нескольких территорий в ЗНОП. Среди этих территорий – парк на реке Смоленке.

Напомним, правительство Петербурга передало участок в устье реки Смоленки на Васильевском острове инвестору для строительства гостиницы. Местные жители выступили против и заявили, что инвестор намерен строить жилой дом. Несколько городских депутатов предложили свои поправки закона о включении территории под застройку гостиницей в ЗНОП. Основное большинство депутатов эти поправки не поддержало.