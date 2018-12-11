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11.12.18 / 18:27 Новости / Россия и мир / Экономика

«Ямал СПГ» вышел на полную мощность досрочно

На запуске присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев

Завод по сжижению природного газа «Ямал СГ» вышел на полную мощность досрочно. Во вторник прошла церемония запуска третьей линии.

На церемонии присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Таким образом, совокупная мощность завода составляет 16,5 млн т в год.

Мощность каждой из линий – 5,5 млн т. Ранее планировалось вывести «Ямал СПГ» на полную мощность только в I квартале 2019 года.

В дальнейшем завод запустит еще и четвертую линию производства. Ее мощность составит 1 млн т.

Производство на первой линии «Ямал СПГ» было запущено в декабре прошлого года. Второй линии – в августе 2018 года.

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