«Ямал СПГ» вышел на полную мощность досрочно На запуске присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев

Завод по сжижению природного газа «Ямал СГ» вышел на полную мощность досрочно. Во вторник прошла церемония запуска третьей линии.

На церемонии присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Таким образом, совокупная мощность завода составляет 16,5 млн т в год.

Мощность каждой из линий – 5,5 млн т. Ранее планировалось вывести «Ямал СПГ» на полную мощность только в I квартале 2019 года.

В дальнейшем завод запустит еще и четвертую линию производства. Ее мощность составит 1 млн т.

Производство на первой линии «Ямал СПГ» было запущено в декабре прошлого года. Второй линии – в августе 2018 года.