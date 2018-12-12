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12.12.18 / 19:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Депутат Госдумы поздравил активистов и депутатов с включением «парка на Смоленке» в ЗНОП

И поблагодарил всех

Фото Нэлли Вавилина

Депутат Госдумы Сергей Боярский поздравил активистов и депутатов с включением «парка на Смоленке» в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Соответствующее обращение он опубликовал в среду в своем Instagram.

Боярский выразил благодарность всем неравнодушным жителям Васильевского острова. Также он поблагодарил депутатов Законодательного собрания Петербурге, председателя парламента Вячеслава Макарова, врио губернатора Александра Беглова, вице-губернатора Игоря Албина и представителей инвестора. «Это прекрасный пример правильного взаимодействия власти и общества», — добавил Боярский.

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Напомним, ранее в среду ЗакС принял в первом чтении поправки в ЗНОП. В частности, в реестр попала территория в устье реки Смоленки. При этом, для окончательного принятия документа требуется еще подпись врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Инвестор Plaza Lotus Group заявил АБН, что продолжает реализацию проекта гостиницы в устье реки Смоленки.

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