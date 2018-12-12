Plaza Lotus Group не остановила строительство гостиницы в устье реки Смоленки Но согласна рассмотреть другие варианты

Plaza Lotus Group не остановила строительство гостиницы в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Об этом АБН сообщили в пресс-службе компании в среду.

В настоящий момент Plaza Lotus Group продолжает реализацию проекта по графику, так как компания не получила никаких других предложений от властей Петербурга. В организации заявили, что они находятся на участке на законных основаниях и реализуют проект в соответствии со взятыми обязательствами.

Plaza Lotus Group заявила органам исполнительной власти, что согласна рассмотреть варианты по мене земельных участков на аналогичные по параметрам. Причина – сложившаяся социальная обстановка.

Напомним, право на строительство в устье реки Смоленки принадлежит ООО «Новые территории девелопмент», которая является дочерней компанией Plaza Lotus Group. Организация намерена построить в устье реки Смоленки гостиничный комплекс. Также компания заявила, что готова благоустроить территорию вдоль реки для создания там паркового пространства. При этом, местные жители и часть городских депутатов выступили против строительства комплекса – они хотят создать там парк.

Ранее в среду, 12 декабря, Законодательное собрание Петербурга внесло территорию в устье реки Смоленки в перечень зеленых насаждения общего пользования. На включенных в перечень территориях запрещено строительство.