Все новости

12.12.18 / 17:29 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге начали строить новый ледокол «Евпатий Коловрат»

Ледокол назван приказом главнокомандующего ВМФ

Фото с сайта korabel.ru

Судостроительная фирма «Алмаз» приступила к строительству нового ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат». Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана.

Название ледокола присвоено приказом главнокомандующего Военно-морским флотом. Мовчан поздравил сотрудников предприятия от имени врио губернатора.

Отметим, ледокол предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях. Судно предусматривает буксирное сопровождение судов, доставку грузов к удаленным районам в ледовых условиях, оказания помощи суднам в случае бедствия и т.п. Судостроительная фирма «Алмаз» действует с 1993 года.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.