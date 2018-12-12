В Петербурге начали строить новый ледокол «Евпатий Коловрат» Ледокол назван приказом главнокомандующего ВМФ

Судостроительная фирма «Алмаз» приступила к строительству нового ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат». Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана.

Название ледокола присвоено приказом главнокомандующего Военно-морским флотом. Мовчан поздравил сотрудников предприятия от имени врио губернатора.

Отметим, ледокол предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях. Судно предусматривает буксирное сопровождение судов, доставку грузов к удаленным районам в ледовых условиях, оказания помощи суднам в случае бедствия и т.п. Судостроительная фирма «Алмаз» действует с 1993 года.