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12.12.18 / 21:24 Новости / Петербург и Ленобласть

СМИ: ФСБ провела обыски в КРТИ

И в подведомственной ему «Дирекции транспортного строительства»

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Коллаж АБН

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. Об этом в среду пишет «Фонтанка» со ссылкой на несколько источников, «знакомых с ходом дела».

Обыски также прошли в подведомственной комитету «Дирекции транспортного строительства». Мероприятия, по данным «Фонтанки», были связаны с деятельностью группы «Сумма» братьев Магомедовых.

Напомним, компания Магомедовых «Интэкс» в 2014-2015 годах занималась намывом на Крестовском острове под строительство новой станции метро. Затем Смольный заключил контракт на благоустройство этой территории с компанией «Леокам». Эта компания заявила, что ей передали под строительство бракованный участок, на котором не хватает свай, а сама площадь намыва оказалась меньше заявленной и не из того материала. Тогда в «Леокаме» говорили, что замена материала мгла снизить стоимость работ на 600 млн.

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