К системе переводов Сбербанка по номеру телефона подключился «Совкомбанк» Пока переводы можно делать только в одну сторону

«Совкомбанк» подключился к системе денежных переводов Сбербанка с карты на карту по номеру телефона. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф, пишут накануне «Ведомости».

Эту информацию также подтвердили и в «Совкомбанке». Пока переводы можно выполнять только из «Совкомбанка» в Сбербанк, но до конца года сервис заработает в обе стороны, указывает издание.

По словам представителя «Совкомбанка», комиссия с отправителя за перевод составляет 1% от суммы операции. При этом по номеру телефона можно перевести не более 100 тыс. рублей за одну операцию и до 300 тыс. рублей в сутки.

Добавим, долгое время клиенты Сбербанка могли переводить деньги по номеру телефона только между собой. Этим летом к системе подключился «Тинькофф банк». Тариф для переводов между картами «Тинькофф банка» и Сбербанка также составляет 1%.

«Ведомости» отмечают, что Сбербанк начал развивать сервис переводов, привлекая в нее других участников рынка в преддверии запуска аналогичной платформы от Центробанка РФ. Как ожидается, Система быстрых платежей (СБП) регулятора заработает в январе 2019 года. Система позволит россиянам переводить деньги между почти любыми счетами, добавляет издание.