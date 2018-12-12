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12.12.18 / 17:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге к 2023 году полностью восстановят Военную академию связи

Его здание является объектом культурного наследия регионального значения

Фото АБН

В Петербурге к 2023 году полностью восстановят здание Военной академии имени С.М. Буденного на Суворовском проспекте. Об этом в среду пишет 78.ru со ссылкой на ответ на запрос городского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
До 11 октября 2021 года планируется отремонтировать крыши здания. А к октябрю 2023 года должны быть завершены реставрационные работы на фасадах и интерьерах здания. В комитете подчеркнули, что академия является объектом культурного наследия регионального значения «Николаевская академия Генерального штаба». Проектная документация по ремонту здания уже подготовлена.

Отметим, в пятницу КГИОП сообщил о завершении установки лесов у памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Это сделано для реставрации памятника. Под каждый пилон залили бетонные площадки для распределения нагрузки. Уточняется, что на них закрепят баннер, чтобы строительная площадка «не портила вид» одной из центральных площадей города. На каждой части баннера расположены рисунки, фотографии и исторические справки.

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