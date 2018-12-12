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12.12.18 / 12:23 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

ЗакС поддержал законом о субсидиях «стукаческим» НКО

Сталина ругают за дело... но кто написал 4 млн доносов?"

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга поддержаоло законопроект о финансовой поддержке НКО, которые «на профессиональной основе» занимаются мониторингом интернета. За документ в первом чтении проголосовали 36 народных избранников.

Инициатива принадлежит главе фракции «Единая Россия» Александру Тетердинко. В ходе обсуждения законопроекта он указал на общественную опасность интернета — в частности, напомнил о «группах смерти» и подстрекательстве к противоправной деятельности. По его словам, новая мера поддржки позволит создать в городе профессиональные НКО, которые будут не только вести мониторинг, но и займутся профилактикой правонарушений.

Оппозиционные депутаты выступили с критикой законопроекта. Так, Максим Резник («Партия роста») напомнил фразу писателя Сергея Довлатова о том, что «Сталина ругают за дело… но кто написал 4 млн доносов?» По его мнению, законопроект продолжает тенденцию скатывания города в мракобесие. Надежда Тихонова («Справедливая Россия») призвала поддерживать НКО, которые помогают больным детям и людям с аутизмом, а не такого рода организации. В то же время спикер Макаров фактически призвал поддержать законопроект, отметив важность интернета в современных условиях. В итоге, инициатива набрали 10 голосов против.

Ранее в среду ЗакС проголосовал за другой законопроект Тетердинко — повышение штрафов за выход на лед. Они вырастут до 5 тыс. рублей.

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