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13.12.18 / 13:10 Новости / Россия и мир

Ученые: Моющие средства распространяют устойчивые к антибиотикам микроорганизмы

Чем выше концентрация триклозана, тем больше устойчивых к антибиотикам бактерий

Бытовые моющие средства способствуют распространению устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. К такому выводу пришел коллектив ученых из Инженерной школы Маккормика в Северо-Западном университете, выпустивших статью в журнале mSystems, издании Американского сообщества микробиологов.

Авторы обнаружили, что чем больше триклозана было в образцах пыли, тем выше была устойчивость к антибиотикам у поселившихся бактерий в пыли из спортивных центров. Авторы собрали 116 образцов пыли и проанализировали микроорганизмы с помощью хромато-масс-спектрометрии и секвенирования метагенома.

Как результат, во всех образцах были обнаружены триклозан, триклоркарбан и пять парабенов, а также более 1400 видов микроорганизмов. У этих микроорганизмов присутствовали генетические маркеры, свидетельствующие о том, что бактерии чувствительны к антибиотикам, отмечает N+1. Особенно высокой их концентрация была в помещениях с высокой концентрацией антимикробных веществ.

Напомним, триклозан, триклокарбан и некоторые парабены добавляют в зубные пасты, моющие средства и крема. Они выступают антимикробными средствами. Ранее лабораторные исследования уже показали, что устойчивые к антибиотикам микроорганизмы могут распространяться вместе с ними.

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