Четырбок предложил отсрочить начало мусорной реформы в Петербурге Считает, что нужно скорректировать политику в сфере обращения отходов

Глава комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок предложил объявить мораторий на мусорную реформу в Петербурге и написал соответствующее обращение временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову. Об этом он сообщил в четверг.

Четырбок считает, что властям Петербурга необходимо скорректировать политику в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, Четырбок указывает на недостатки территориальной схемы обращения с отходами. По его мнению, в документе нет корректной информации о количестве отходов и существующих в Петербурге объектах по переработке мусора, отсутствуют и перспективы развития самой отрасли.

Также Четырбок предложил отсрочить начало работы нового мусорного оператора и дифференцировать его тарифы. Такая возможность появится, когда будут приняты федеральные поправки. Депутат напомнил о ситуации с выбором единого регионального «мусорного» оператора. В северной части города с 1 января 2019 года должен начать действовать региональный оператор с новыми тарифами, а в южной части соглашение признано недействительным.

В конце декабря прошлого года комитет по благоустройству объявил конкурс на выбор единого мусорного оператора. Он был разделен на два лота – по северной и южной части города, и оба контракта выиграл ГУП «МПБО». Однако УФАС по Петербургу дважды признало нарушения в конкурсной документации для южной части города, его решения подтвердил и Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Отметим, в настоящий момент Петербург является вторым в России регионом по объемам образования твердых коммунальных отходов. Ежегодно город производит более 2 млн т коммунальных отходов, что в денежном эквиваленте составляет более 6 млрд рублей.