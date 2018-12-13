В Ленобласти создадут общественные структуры для контроля за долгостроями В ближайшее время

В Ленинградской области создадут общественные структуры для контроля за достройкой проблемных жилых комплексов. Об этом в администрации региона сообщили в четверг.

В новых структурах будут участвовать компании-доноры и государственные структуры. Также в новые штабы и комитеты по управлению стройкой будут приглашены дольщики, представители прокуратуры, изначального застройщика, депутаты.Эти штабы будут принимать ключевые решения по достройке объектов, контролировать их и информировать участников строительства.

Штабы начнут формироваться в ближайшее время. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал, что в 2019 году регион разберется со всеми проблемными объектами.

Напомним, в настоящий момент в Ленинградской области 36 объектов со срывом сроков. В них купили квартиры 14,5 тыс. человек. Всего с начала года при помощи Ленинградской области было достроено более 10 проблемных домов, жилье получили около 3,5 тыс. человек.