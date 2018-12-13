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13.12.18 / 19:49 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге до конца года закроют движение по набережной Черной речки

И по 19 декабря – по набережной Карповки

Фото АБН

С 15 по 30 декабря в Петербурге закроют движение для автомобилистов на участке набережной Черной речки от Коломяжского проспекта до Карельского переулка. Об этом в четверг сообщили в ГАТИ.

В инспекции предлагают маршрут объезда: набережная Черной речки, Школьная улица, Карельский переулок. Кроме того, с 15 по 19 декабря будет ограничено движение транспорта по набережной Карповки у дома 27.

Ранее стало известно, что в конце недели проезд будет затруднен у канала Грибоедова. Из-за съемок фильма движение закроют с 6:00 14 декабря до 9:00 16 декабря. Речь идет о четной стороне набережной от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка и от Кокушкина переулка до переулка Гривцова. Также проезд будет недоступен по нечетной стороне канала от Казначейской улицы до Столярного переулка и в обратную сторону.

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