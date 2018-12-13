Федеральный американский суд обязал три компании раскрыть информацию об активах «Газпрома» в Европе Иски еще к двум компаниям рассматриваются в техасском федеральном суде США

Федеральный суд США в Нью-Йорке обязал компании GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию о европейских активах «Газпрома». Об этом в четверг сообщили в национальной украинской компании «Нафтогаз».

Ранее, 6 декабря, «Нафтогаз» подал иски в американский суд в Нью-Йорке против упомянутых компаний. Также в федеральный суд США в Техасе компания обратилась с исками против DeGolyer & MacNaughton и Gazprom Marketing & Trading USA Inc с такими же требованиями.

По предположению «Нафтогаза», GLAS Americas LLC знает о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, принадлежащей Газпрому. Эта информация необходима украинской стороне, чтобы подать в швейцарский суд иск об аресте акций Nord Stream 2 AG. Остальные компании также, по версии украинской стороны, связаны с «Газпромом» и владеют необходимой информацией для ареста активов компании.

В пресс-релизе «Нафтогаза» говорится, что суды уже удовлетворили иски компании на раскрытие информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. Украинская сторона собирается направить этим компаниям соответствующие повестки в ближайшие дни.

Отметим, «Нафтогаз» обратился в американский суд для того, чтобы принудить «Газпром» исполнить решение Стокгольмского арбитража выплатить украинской стороне $2,56 млрд из-за недопоставки газа по транзиту. Решение было принято в феврале 2018 года. Разбирательство началось еще в 2014 году.