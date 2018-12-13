В «Юлмарте» и «Эльдорадо» прокомментировали претензии ФАС Уведомлений еще не получали

В компаниях «Юлмарт» и «Эльдорадо» прокомментировали претензии Федеральной антимонопольной службы к якобы завышенным ценам на цифровые ТВ-приставки. Комментарии компании предоставили в четверг.

Директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников отметил, что в компании пока не получали претензии ФАС. «С упомянутыми в сообщении ФАС компаниями мы являемся конкурентами, а не партнерами. Модельный ряд по данному виду продукции у нас практически не пересекается, а в ассортименте представлена продукция разных производителей и ценовых сегментов», — сказал Пчельников АБН. Таким образом, в компании отрицают существование сговора.

В «Эльдорадо» уведомлений от ФАС также пока не получали. Также в компании отметили, что «Эльдорадо» проводила специальную закупку бюджетного ассортимента приставок, а на некоторые модели с лета цены были специально снижены, передает RNS.

Ранее ФАС усмотрела в действиях магазинов DNS, «М.Видео», «Эльдорадо» и «Юлмарт» признаки монополизации цен на цифровые ТВ-приставки. В ходе проверки надзорный орган обнаружил, что, несмотря на расширение ассортимента моделей ТВ-приставок, с полок исчезают ТВ-приставки низкой ценовой категории (до 1 тыс. рублей). Кроме этого ФАС обнаружила, что в сетевых магазинах Тверской области с июня по декабрь необоснованно повышались цены на некоторые модели ТВ-приставок.