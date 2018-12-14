Росрыболовство: Цены на красную икру снизились почти вдвое Объем вылова вырос на 6%

Оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти вдвое из-за рекордного урожая. Об этом сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что рекордный улов стал возможен благодаря точным прогнозам ученых и мерам регулирования в отрасли, связанных с деятельностью органов рыбоохраны, пограничных служб и МВД, передает «РИА Новости».При этом цены в магазинах упали не настолько значительно.

Также рыбаки столкнулись с нехваткой холодильного оборудования и судов для транспортировки. Шестаков отметил, что в этом году объем вылова вырос на 6%. Рыбаки пытаются превысить планку в 5 млн т – показатель 1992 года. Лососевых пород рыб в этом году было выявлено 676 тыс. т.

«Красную икру куда дели?» — спросил главу ведомства Путин. Шестаков отметил, что красная икра, в основном, для внутреннего потребления.

Отметим, также на встрече Шестаков предложил Путину создать в России рыбную биржу. Глава ведомства планирует перевести под российскую юрисдикцию самую востребованную рыбную продукцию с азиатских площадок. Он отметил, что для реализации идеи нужно создать соответствующую инфраструктуру, в частности, логистические площадки.