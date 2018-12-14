Трамваи «Чижик» от «Ладожской» до Ириновского проспекта запустят в субботу По маршруту №64

Трамваи «Чижик» по маршруту №64 от станции метро «Ладожская» до Ириновского проспекта начнут регулярно перевозить пассажиров с субботы, 15 ноября. Об этом в пятницу сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

На маршруте будет работать пять трамваев, уточнили в ведомстве. Еще пять составов будут ходить по маршруту №8 от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы.

Добавим, запуск движения по этому маршруту – завершение второго этапа проекта реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга. Проект первого частного трамвая реализует «Транспортная концессионная компания» (ТКК) по соглашению с городом. Генподрядчик строительства – ООО «ЛСР-Строй». Ранее стало известно, что Смольный и ТКК подписали допсоглашение: сроки завершения строительства продлили до ноября 2019 года.