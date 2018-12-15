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15.12.18 / 16:44 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Врио губернатора Петербурга Беглов провел рабочий выезд в Петродворцовый район

Проверил строительство музыкальной школы

Фото Администрация Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел рабочий выезд в Петродворцовый район. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации главы города.

Беглов посетил строящееся здание Детской школы искусств им. И.Ф.Стравинского в городе Ломоносов. На объекте он заявил, что школу необходимо открыть в мае следующего года. Также врио губернатора поручил к этому же сроку благоустроить территорию у здания школы. В частности, провести вело-пешеходную дорожку от автобусной остановки до школы.

Также временный глава Петербурга посетил строящийся район на Ропщинском шоосе. В ходе визита местные жители подняли вопрос нехватки детских садов и школ. Беглов пообещал построить школу. Кроме этого, были подняты вопросы недобросовестности застройщика комплекса домов «Новые кварталы Петергофа».

Отметим, в прошлую субботу Беглов посетил Василеостровский и Приморский районы. Он проверил работу районных властей с жалобами жителей. В частности, установка светофоров и освещения.

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