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15.12.18 / 14:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге Трамвай «Чижик» начал движение по маршруту №64

В 5:23 часов

В Петербурге трамвай «Чижик» начал движение по маршруту №64. Первый трамвай отошел в 5:23 часов в субботу.

Как передает «Коммерсантъ-СПб», «Чижик» начал движение от остановки «Ириновский проспект» в сторону Ладожского вокзала. Соответствующий акт о начале перевозок подписали «Транспортная концессионная компания», комитет по развитию транспортной инфраструктуры и комитет по транспорту.

Напомним, движение трамвая по данному маршруту является завершением второго этапа проекта реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе. Проект планируют завершить к ноябрю следующего года. Ранее сообщалось, что «Чижик» выйдет на маршрут №64 в субботу.

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