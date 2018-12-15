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15.12.18 / 15:07 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция задержала активистов на встрече в защиту Пулковской обсерватории

Задержаны пять человек

Фото «Сохраним Пулковскую обсерваторию»

Полиция задержала активистов на встрече в защиту Пулковской обсерватории. Об этом в субботу сообщили другие участники акции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек. Они находятся в 78-м отделении полиции.


Напомним, защитники Пулковской обсерватории решили провести в субботу встречу на Марсовом поле. Накануне активисты заявили, что имеют полное право выразить свой протест цивилизованно и мирно. Они отметили, что планирую провести встречу, которую необходимо согласовывать. После встречи активисты планировали устроить одиночные пикеты на Невском проспекте.

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