Полиция задержала активистов на встрече в защиту Пулковской обсерватории Задержаны пять человек

Полиция задержала активистов на встрече в защиту Пулковской обсерватории. Об этом в субботу сообщили другие участники акции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек. Они находятся в 78-м отделении полиции.





Напомним, защитники Пулковской обсерватории решили провести в субботу встречу на Марсовом поле. Накануне активисты заявили, что имеют полное право выразить свой протест цивилизованно и мирно. Они отметили, что планирую провести встречу, которую необходимо согласовывать. После встречи активисты планировали устроить одиночные пикеты на Невском проспекте.