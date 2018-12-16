В Петербурге тушат пожар на территории НИИ постоянного тока В ГУ МЧС не прокомментировали информацию

Спасатели тушат горящее строение на улице Академика Константинова в Калининском районе Петербурга. Участок принадлежит Научно-исследовательскому институту по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (НИИПТ), пишет в воскресенье «Фонтанка».

По предварительной информации, пожар начался около 16:00, указывает издание. Огонь то затухал, то вновь разгорался. Оперативно получить комментарий в ГУ МЧС не удалось.

Добавим, по данным «Фонтанки», НИИПТ приватизировал участок в феврале. Ожидается, что территорию застроят жильем. По словам горожан, в последние дни на Академика Константинова разбирают кирпичные здания. До этого там снесли гаражи.