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16.12.18 / 12:09 Новости / Политика / Россия и мир

Явка на повторных выборах в Приморье составляет почти 40%

Выборы продлятся до 20:00

Фото АБН

По данным на 18:00 (12:00 по московскому времени), явка на повторных выборах губернатора Приморского края составила 39,57%. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Центризбиркома (ЦИК) РФ.

Добавим, голосование в регионе проходит с 08:00 по местному времени и продлится до 20:00 (с 01:00 до 13:00 по московскому времени). По информации на сайте краевого избиркома, в Приморье работает более 1,5 тыс. избирательных участков.

Напомним, повторные выборы губернатора Приморья были назначены после отмены результатов предыдущих выборов в сентябре. На кресло главы региона претендуют четыре кандидата. Это врио главы Приморья Олег Кожемяко (участвует в выборах в качестве самовыдвиженца), Андрей Андрейченко (его поддерживает ЛДПР), а также представитель «Партии роста» Алексей Тимченко и Роза Чемерис от партии «За женщин России».

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