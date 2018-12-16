Власти провинции Хайнань усилят контроль за рынком после инцидента с туристами «Жемчужной реки» В частности, ужесточат проверки туроператоров

Власти китайской провинции Хайнань намерены усилить контроль за туристическим рынком после инцидента с клиентами российского туроператора «Жемчужная река», которые не могли покинуть остров. Об этом в воскресенье сообщили в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.

В частности, власти планируют повысить порог и ужесточить проверку и отбор туроператоров и авиакомпаний, которые работают на острове, передает РИА Новости. Также они собираются продвигать создание совместного российско-китайского механизма, в рамках которого стороны смогут обмениваться информацией о туристических компаниях и оказывать помощь туристическим предприятиям обеих стран в поиске добросовестных партнеров.

Напомним, ранее авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в Китай из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате в провинции Хайнань оказались заблокированы около 1,5 тыс. российских туристов. Позже перевозчик согласился вывезти клиентов «Жемчужной реки», а Ростуризм исключил два юрлица туроператора из Единого федерального реестра.