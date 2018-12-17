Гуцериев заявил о готовности подать на Запашного в суд за клевету Из-за слов о том, что его группа «Сафмар» инвестирует в открытие филиала канадского цирка в России

Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил о готовности подать в суд на директора Большого московского цирка дрессировщика Эдгара Запашного с обвинениями в клевете. Об этом Гуцериев сказал в понедельник в интервью «КоммерсантъFM».

«Я хочу поставить хама на место», — сказал бизнесмен. При этом он сказал, что Запашный не обращался к нему. СМИ напоминают, что ранее Запашный заявлял, что призывал бизнесмена в встрече, как личной, так и на полях информагентств.

Напомним, ранее на заседании Совета по культуре и искусству при президенте России Запашный заявил, что в этом году центр «Сколково» при поддержке группы «Сафмар» намерен открыть стационарную площадку для Cirque di Soleil. Запашный осудил это решение, озаботившись судьбой российского цирка. В «Сафмар» сказали, что не инвестировали и не собирались инвестировать в канадский цирк, а отношения банка и Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных.