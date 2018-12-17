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17.12.18 / 13:07 Новости / Россия и мир

Metro решила временно отказаться от ограничений на выдачу клиентских карт

Карты будут действовать в течение двух лет

Немецкая сеть Metro Cash&Carry решила временно отказаться от ограничений на выдачу карт клиента. Акция проводится по 26 декабря, внимание на это накануне обратили «Ведомости».

Согласно материалам на сайте сети, карта будет действительна до 31 декабря 2020 года. В компании пояснили, что таким образом хотят познакомить потенциальных клиентов с ассортиментом сети, качеством товаров и «новым подходом к ценообразованию».

По словам представителя Metro, временную карту можно оформить через некоторые банки и мобильных операторов, проект «Едадил» и т.д. После окончания действия такой карты клиент сможет пройти полноценную регистрацию через юрлицо, пишут «Ведомости».

Добавим, чтобы стать покупателем в Metro, необходимо получить клиентскую карту. До сих пор оформить ее было можно, заполнив анкету с указанием организационно-правовой формы компании – будущего клиента, ее ИНН и других данных.

В сентябре стало известно, что Metro продает сеть супермаркетов Real. Торговые точки работают в Германии. Сообщалось, что компания намерена сосредоточиться на оптовом бизнесе.

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