Траты россиян на продукты и требования к госкорпорациям. Итоги понедельника

Затраты россиян на продукты по итогам 2017 года отнимают около трети от объема их расходов. Российские госкомпании переведут на отечественное программное обеспечение до 2021 года. А частным лицам в России ограничат возможность инвестировать с помощью краудфандинга.

Затраты россиян на продукты в магазинах составляют около 31,2% в структуре расходов по итогам 2017 года. Выше доля расходов на еду у жителей Украины (50,9%) и Казахстана (46%).

Госкомпании должны будут разработать и утвердить план поэтапного перехода преимущественно на отечественное программное обеспечение (ПО) до 2021 года. Компании поделят софт на классы — по каждому российского ПО должно стать более 50%.

Частные лица в России, которые не имеют статуса квалифицированного инвестора, смогут инвестировать в проекты с помощью краудфандинговых платформ ограниченные суммы. Лимит для частных инвестиций может составить 600 тыс. рублей в год.

Консорциум «Национальной медиа группы» (НМГ) и ВТБ покупает 75% акций «СТС медиа» у медиаменеджера холдинга ЮТВ Ивана Таврина. Представитель ВТБ уточнил, что у сделки «интересные параметры», при этом банк не будет участвовать в операционном управлении «СТС медиа».