В России могут ввести лимит для частных инвестиций в краудфандинговые проекты В коммерческие

Частные лица в России, которые не имеют статуса квалифицированного инвестора, смогут инвестировать в проекты с помощью краудфандинговых платформ ограниченные суммы. Об этом говорится в законопроекте о регулировании краудфандинговых платформ, который готовится для рассмотрения Госдумой РФ во втором чтении, пишет в понедельник РБК.

Источники издания подтвердили подлинность его основных положений. Согласно документу, лимит для частных инвестиций может составить 600 тыс. рублей в год. При этом сумма вложений в один проект не должна превышать 100 тыс. рублей, указывает издание.

По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, скорее всего, документ рассмотрят во втором чтении в январе 2019 года. Он подчеркнул, что данная версия проекта не вводит ограничений на инвестиции в социальные или благотворительные проекты.

Между тем в Центробанке РФ пояснили, что инвестиции с помощью краудфандинговых платформ – высокорискованные операции, которые и могут привести к потере всех инвестируемых средств. Чтобы предотвратить такие риски для непрофессиональных инвесторов и вводятся ограничения суммы вложений, добавили в пресс-службе регулятора.

Добавим, в первом чтении законопроект был принят Госдумой весной этого года. По данным ЦБ, в 2017 году рынок краудфандинга в России удвоился и составил порядка 11,2 млрд рублей. Из них 9,3 млрд рублей пришлось на сегмент B2B.