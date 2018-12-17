В Петербурге признали памятником Смоленское лютеранское кладбище Разделили на три зоны охраны

В Петербурге комитет по государственному использованию и охране памятников признал объектом культурного наследия Смоленское лютеранское кладбище. Об этом в понедельник сообщили в комитете.

Лютеранское кладбище признали памятником регионального значения. Свой статус оно получило по результатам государственной историко-культурной экспертизы, которая проводилась по заказу профильного комитета на бюджетные деньги.

В результате объектами охраны признали планировку кладбища, ограду с воротами, надгробные памятники государственных, общественных и военных деятелей, художественные надгробия и старые деревья. Всего будет действовать три режима охраны: первый — на южной части кладбища, там можно будет проводить только работы по сохранению, благоустройству и озеленению; второй – центральный участок, где допускается подхоронение урн в родственные могилы; третий – северный участок, где возможно проведение захоронений на свободных местах при условии сохранения предмета охраны.

Площадь кладбища составляет 7 га. Официально датой его основания считают 1738 год. Границы Смоленского лютеранского кладбища окончательно сформировались к концу 30-х годов XIX века.

Напомним, в 2001 году 31 захоронения на Смоленском лютеранском кладбище получило статус объектов культурного наследия. На этом кладбище похоронены естествоиспытатель Василий Докучаев, основатель петербургского цирка Гаэтано Чинизелли, промышленник и инженер Людвиг Нобель, метеоролог, океанограф и педагог Константин Бенуа, писатель Василий Авенариус. Также одной из достопримечательностей кладбища стала беседка Брата, в которой в 1997 году был снят эпизод фильма Алексея Балабанова «Брат».