В Петербурге на полтора часа закрывали станцию метро «Комендантский проспект» Но уже открыли

В Петербурге на полтора часа закрывали из-за проверки бесхозного предмета станцию метро «Комендантский проспект». Об этом во вторник сообщили в петербургском метро.

Станцию закрыли в 17:26. Она была открыта в 19:02. Опасных предметов на станции не нашли.

Напомним, в воскресенье вечером закрывали станцию метро «Беговая». Но на нее нельзя было попасть всего 13 минут, с 20:42 до 20:55. Станцию также проверяли на из-за забытого предмета. В этот день на стадионе «Санкт-Петербург Арена» проходила игра сборной России по хоккею против сборной Финляндии в рамках «Кубка Первого канала». Игра закончилась со счетом 5:0. Стадион поставил очередной рекорд посещаемости – 71 тыс. человек.