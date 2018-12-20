Суд Петербурга признал руководителей «Меридиана» виновными в мошенничестве на 127 млн рублей Им дали по году

Суд Петербурга признал руководителей «Меридиана» виновными в мошенничестве на 127 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре города.

Обвиняемым дали по одному году отбывания наказания. Их признали виновными по статье о мошенничестве в сфере кредитования.

Суд установил, что генеральный директор ООО «Меридиан» Владислав Семенов и финансовый директор компании Вероника Тремасова вступили в сговор. Они составили пакет документов для получения кредита у Сбербанка на нужды организации. Семенов и Тремасова подделали подпись генерального директора заказчика услуг «Меридиана» — в случае невозвращения денег, Сбербанк мог обратиться к заказчику, уточнили в прокуратуре.

Обвиняемые получили от банка 127 млн рублей. Они не вернули деньги Сбербанку. В прокуратуре заявили, что Семенов и Тремасова не признали свою вину. Они заявили, что кредит не вернули из-за неудач в предпринимательской деятельности.

Отметим, ранее прокуратура заявила о намерении наказать главу «Петербургских аптек». Причина – непредставление лекарств льготникам. Прокуратура установила, что аптеки ставят рецепт на отсрочку, если у них закончились препараты для льготников. При этом, это не происходит действий по перераспределению лекарств между аптеками.