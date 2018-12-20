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20.12.18 / 17:55 Новости / Россия и мир

RWE подписала второй контракт с Woodside на поставки американского СПГ

С четвертого квартала 2020 года до декабря 2022 года

Немецкая энергетическая компания RWE Supply & Trading GmbH (RWE) подписала второй контракт с австралийской Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американского проекта Corpus Christi в Техасе. Об этом в четверг сообщили в RWE.

СПГ начнут поставлять с четвертого квартала 2020 года до декабря 2022 года. Расходы по погрузке будет оплачивать Woodside. При этом RWE забронировала большую часть мощностей в проекте по строительству первого СПГ-терминала в Германии (German LNG).

Отметим, компании подписали первое соглашение в 2017 году. Оно заключается в поставке 12 грузов СПГ с апреля текущего года и до марта 2020 года. В 2015 году компания 242-й крупнейшей публичных компаний мира, по версии Forbes. В то же время она заняла 14-е место среди крупнейших немецких компаний.

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  1. Stanleyagott 25.12.2018 at 11:25 - Reply

    Hello. And Bye.

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