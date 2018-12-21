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21.12.18 / 20:09 Новости / Россия и мир / Экономика

В список самых удачливых бизнесменов по версии Forbes вошли Алекперов, Михельсон и Тимченко

А вот в списке «лузеров» россиян нет

Коллаж АБН

В список самых удачливых миллиардеров по версии Forbes вошли трое россиян – Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Список опубликован в пятницу.

Алекперов, президент и совладелец «Лукойла», оказался на третьей строчке рейтинга. За год он пополнил свое состояние на $4,6 млрд до $19,5 млрд. Леонид Михельсон, председатель правления «Новатэка», занял пятую строчку – рост на $4 млрд до $21,4 млрд. Владелец частной инвесткомпании Volga Group Геннадий Тимченко идет на шестом месте — $3,8 млрд до $18,9 млрд.

Первое место в списке с результатов в $27,9 млрд и состоянием $127,2 млрд занимает глава Amazon Джефф Безос. Он также является самым богатым человеком на планете. Второе место — у основателя Uniqlo Тадаси Янаи, его состояние выросло на $7 млрд до $27,1 млрд.

Также Forbes опубликовал список «лузеров» года. На первом месте потерявший за год $18,7 млрд Марк Цукерберг. Теперь его состояние оценивают в $52,5 млрд. На втором месте антирейтинга – сооснователь бренда Zara Амансио Ортега, его состояние уменьшилось на $16,2 млрд до $59,6 млрд. На третьем – основной акционер немецкой компании Schaeffler Георг Шеффлер с потерей в $14 млрд до $12,4 млрд. Россиян в списке «лузеров» нет.

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