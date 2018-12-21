Минсельхоз сообщил о подорожании новогодней продуктовой корзины До 6 253 рублей

Минсельхоз сообщил о подорожании новогодней продуктовой корзины для семьи из четырех человек. Соответствующее заявление ведомство сделало в пятницу.

Стоимость стола вырастет на 1,6% год к году, передает «Прайм» сообщение министерства. Показатель составит 6 253 рубля.

В ведомстве пояснили, что расчет основан на колебании цен в текущем году и сезонной динамики декабря. Аналитический центр министерства использовал данные Росстата и объемы спроса с предложением в 2018 году. Эксперты анализировали данные по 30 наименованиям. Среди них колбаса, сыр, мясо, фрукты, овощи, алкоголь, искра, безалкогольные напитки и кондитерские изделия.

Отметим, годовая инфляция 17 декабря составила 3,9%. По данным Росстата. Центробанк считает, что по итогам года она составит 3,9-4,2%. Регулятор допускает, что весной 2019 года инфляция составит 6%. К концу года она снизится до 5-5,5%, уточнил ЦБ.