Володин: Минсвязи России и Беларуси через месяц должны представить решение по отмене роуминга между странами "Месяца будет достаточно"

Министерства связи России и Беларуси в течение месяца должны представить решение по отмене роуминга между странами. Такое заявление в субботу сделал спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин.

Спикер раскритиковал российское и белорусское ведомства за неисполнение поручений глав государств по отмене роуминга, передает «РИА Новости». По мнению Володина, месяца хватит для окончательного решения вопроса.

Напомним, Россия и Беларусь решили отменить роуминг летом текущего года. Предполагалось, что соответствующую «дорожную карту» проработают до августа. Добавим, ранее «Мегафон» сообщил о повышении тарифов в международном роуминге. Они выросла с начала декабря.