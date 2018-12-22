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22.12.18 / 18:35 Новости / Политика / Россия и мир

Володин: Минсвязи России и Беларуси через месяц должны представить решение по отмене роуминга между странами

"Месяца будет достаточно"

Министерства связи России и Беларуси в течение месяца должны представить решение по отмене роуминга между странами. Такое заявление в субботу сделал спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин.

Спикер раскритиковал российское и белорусское ведомства за неисполнение поручений глав государств по отмене роуминга, передает «РИА Новости». По мнению Володина, месяца хватит для окончательного решения вопроса.

Напомним, Россия и Беларусь решили отменить роуминг летом текущего года. Предполагалось, что соответствующую «дорожную карту» проработают до августа. Добавим, ранее «Мегафон» сообщил о повышении тарифов в международном роуминге. Они выросла с начала декабря.

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