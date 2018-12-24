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24.12.18 / 20:14 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Банк «Александровский» предоставил кредитную линию «АБЗ-Дорстрой»

На 300 млн рублей

Банк «Александровский» предоставил кредитную линию «АБЗ-Дорстрой». Об этом кредитная организация сообщила в понедельник.

Сумма кредитования составила 300 млн рублей. «АБЗ-Дорстрой» намерена направить деньги на строительство транспортной развязки на 39 км Колтушского шоссе во Всеволожске. Длинна путепровода составит 1,2 км, отметили в банке.

Отметим, «АБЗ-Дорстрой» строит дорогу во Всеволожске по выигранному тендеру. Его стоимость составила 1,5 млрд рублей. Компания планирует закончить строительство в 2022 году. Также организация должна построить дорогу к «Лахта-Центру».

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