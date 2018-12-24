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24.12.18 / 21:00 Новости / Россия и мир

«АвтоВАЗ» и заявления министров. Итоги понедельника

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг планы потратить 20 млрд рублей на программу блокировоки мессенджера Telegram. Министр Финансов Антон Силуанов обсудил с представителями бизнеса новые инвестпроекты, а министр экономического развития Максим Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России. Минпромторг сообщил об отказе от доллара в крупных торговых контрактах. «АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей автомобилей до 2026 года. 

Коллаж АБН

Жаров отверг планы потратить 20 млрд рублей на блокировку Telegram. Он заявил, что надзорный орган не обращался в Минфин за финансированием этой или аналогичных программ.

Представители бизнеса рассказали Силуанову о новых инвестпроектах на 15,3 трлн рублей. Проекты предусматривают собственные средства инвесторов в размере не менее 3 трлн рублей.

«АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустить восемь новых моделей. Для этого завод набрал более 400 новых сотрудников.

Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для российской экономики. Второе полугодие станет более позитивным.

Глава Минпромторга заявил об отказе от доллара в крупных торговых контрактах. Вместо доллара начали использовать рубли или национальная валюта стран-покупателей

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