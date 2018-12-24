В совет директоров «Новатэк» может войти второй представитель Total Собрание акционеров состоится 28 января

В совет директоров компании «Новатэк» может войти еще один представитель французской Total. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник.

В список кандидатов на пост в совете директоров «Новатэка» включили главу концерна Total в России и гендиректора «Тоталь Разведка Разработка Россия» Арно ле Фолль. Внеочередное собрание акционеров намечено на 28 января.

Отметим, в настоящий момент в совет директоров «Новатэка» входит один представитель Total – Майк Боррелл, который является старшим вице-президентом по региону Северное море и Россия. В списке для голосования перед грядущим собранием акционеров нет действующего независимого члена директоров Андрея Шаронова. Всего в совете директоров Total девять мест. «Новатэк» собирает вне6очередное собрание по требованию акционера компании Total E&P Holdings Russia.