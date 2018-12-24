Оператор ЗСД сохранит сезонные тарифы на протяженные маршруты Для всех классов ТС

Специальные тарифы, введенные этим летом и предусматривающие скидку на проезд по протяженным маршрутам Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге, теперь будут действовать постоянно. Об этом в понедельник сообщает оператор ЗСД — ООО «Магистраль северной столицы».

Тариф действует для всех классов транспортных средств, оборудованных транспондерами, по маршрутам КАД (Юг) – Е-18 «Скандинавия» и КАД (Юг) – КАД (Север), а также в обратном направлении. Сезонные тарифы будут переведены с базовые тарифы «Транспондер», уточнили в компании.

Отмечается, что решение принято в связи с высокой востребованностью у автомобилистов, а также ростом популярности протяженных маршрутов среди горожан. Добавим, ранее специальный тариф действовал до 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Магистраль Северной столицы» планирует открыть развязку на Новом шоссе в 2019 году. В свою очередь развязка ЗСД на Шуваловском проспекте потребует больше времени. Ее открытие намечено на 2020 год.