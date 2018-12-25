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25.12.18 / 20:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Группа «Черкизово» выкупила долги «Белой птицы» в размере 6,5 млрд рублей

Предприятие будет перезапущено

Группа по производству мяса «Черкизово» выкупила долги группы «Белая птица» в размере 6,5 млрд рублей. Об этом в «Черкизово» сообщили во вторник.

Организация приобрела права по обеспечительным договорам и кредитам у «Россельхозбанка». «Черкизово» намерено перезапустить производство «Белой птицы» в содействии с действующими предприятиями группы-покупателя. Перезапуск назначен на I квартал 2019 года. На это организация планирует потратить около 500 млн рублей.

Отметим, в группу «Белая птица» входят три организации. Основная – ООО «Белая птица-Курск». В ее составе птицеперерабатывающий завод, семь площадок выращивания и инкубатор.

Добавим, ранее «Черкизово» приобрело «Алтайский бройлер». Сумма сделки составила – 4,6 млрд рублей.

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