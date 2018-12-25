Орешкин не согласился с Силуановым по методологии Росстата Ее менять не надо

Министр экономического развития Максим Орешкин не согласился с министром финансов Антоном Силуановым по вопросу о методологии Росстата. Орешкин сделал соответствующее заявление во вторник.

Он считает, что методологию по расчету реальных доходов населения менять не надо. Она соответствует мировым стандартам, передает ТАСС слова Орешкина. По его словам, методология правильная и универсальная.

Кроме этого, министр экономического развития сообщил о планах создать при Росстате общественно-методологический совет. Он должен будет обсуждать сбор данных и источники поступления информации.

Напомним, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росстата. Пост занял директор департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков. Он отметил, что планирует улучшить качество госстатистики. Силуанов заявил, что Росстат пользуется устаревшими технологиями в работе.