Комитет по благоустройству Петербурга организовал круглосуточное дежурство на праздники Создано 30 аварийных бригад

Комитет по благоустройству Петербурга организовал круглосуточное дежурство на праздники. Об этом в среду сообщил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог ведомства Вадим Мизюкин.

По его словам, дежурства назначены в комитете и подведомственных учреждениях. Также на дорожных предприятиях создано 30 аварийных бригад и в садово-парковых предприятиях – 15 бригад, отметил Мизюкин.

Он добавил, что с момента перекрытия Невского проспекта 31 декабря на улицу выйдут работать 153 дворника. В местах гуляний комитет решил установить 58 контейнеров для сбора мусора. Утром 1 января уборкой в центре Петербурга займутся 65 единиц техники.

Отметим, накануне в городе начался снегопад. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. В среду на уборку снега вышло 7,45 тыс. дворников и 590 единиц техники.