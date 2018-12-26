Все новости

26.12.18 / 21:58 Новости / Россия и мир

Обыски проходят в сети алкомаркетов «Красное и белое»

Причиной стали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов

В сети алкомаркетов «Красное и белое» проходят обыски с выемкой документации. Факт обыском в среду подтвердили в компании.

Обыски начались около 9:00 по московскому времени, пишет ТАСС. Они прошли на всех складах компании и в офисе. Следственные мероприятия проводят представители Федеральной налоговой службы, Федеральный службы безопасности, Росалкогольрегулирования и ОМОНа. По состоянию на 23:00 обыски продолжаются. Обыски, по данным СМИ, идут в офисе и на складах компании в Челябинске, а также на складе в подмосковном Подольске. Также в «Красном и белом» сообщили, что работа компании парализована.

В компании также сообщили, что основаниями для обыска стали подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Это представителям компании озвучили силовики. Ранее основатель компании Сергей Студенников заявил РБК, что ничего не знает о причинах обысков.

Напомним, у «Красного и Белого» более 50 региональных представительств. Компания насчитывает более 7200 магазинов. Компания основана в 2006 году в Челябинске.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.