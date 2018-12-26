Обыски проходят в сети алкомаркетов «Красное и белое» Причиной стали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов

В сети алкомаркетов «Красное и белое» проходят обыски с выемкой документации. Факт обыском в среду подтвердили в компании.

Обыски начались около 9:00 по московскому времени, пишет ТАСС. Они прошли на всех складах компании и в офисе. Следственные мероприятия проводят представители Федеральной налоговой службы, Федеральный службы безопасности, Росалкогольрегулирования и ОМОНа. По состоянию на 23:00 обыски продолжаются. Обыски, по данным СМИ, идут в офисе и на складах компании в Челябинске, а также на складе в подмосковном Подольске. Также в «Красном и белом» сообщили, что работа компании парализована.

В компании также сообщили, что основаниями для обыска стали подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Это представителям компании озвучили силовики. Ранее основатель компании Сергей Студенников заявил РБК, что ничего не знает о причинах обысков.

Напомним, у «Красного и Белого» более 50 региональных представительств. Компания насчитывает более 7200 магазинов. Компания основана в 2006 году в Челябинске.