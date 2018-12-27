В этом году в Петербурге было 86 солнечных дней А средняя температура воздуха составила +7 градусов

В этом году в Петербурге было 86 солнечных дней, солнце светило около 739 часов. Об этом в четверг сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает корреспондент АБН.

Лето не выдалось самым солнечным, но за счет весны и осени солнца достаточно, сказал Колесов. Средняя температура воздуха в Петербурге составила +7 градусов. По словам Колесова, с весны по осень в городе был продолжительный теплый период с небольшим количеством осадков. Их выпало меньше нормы — 534,6 мм.

Отметим, ранее Колесов заявил, что декабрь 2018 года выдался «хорошим». Также синоптик рассказал прогноз погоды на новогоднюю ночь. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Осадков не ожидается. В новогодние каникулы температура воздуха будет опускаться до -13…-15 градусов.