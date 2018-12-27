В Петербурге и Ленобласти в 2018 году отремонтировали 343 км федеральных дорог В основном - КАД

В Петербурге и Ленинградской области в 2018 году отремонтировали 343 км федеральных дорог. Об этом в четверг сообщили в ФКУ Упродор «Северо-Запад».

Также в области ввели в эксплуатацию 44,5 км дорог после окончания строительства и реконструкции. Основной объем ремонта дорог пришелся на Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) Петербурга – всего отремонтировано около 120 км.

Также организация отметила, что в текущем году ввела в эксплуатацию участок дороги А-181 «Скандинавия» Петербург – Выборг – граница с Финляндией от пересечения с 41А-180 до поселка Огоньки. Кроме этого, открыт участок А-121 «Сортавала» Петербург – Сортавала – Р-21 «Кола». С 57 по 81 км от поселка Сосново до поселка Лосево в Ленобласти.

Отметим, в течение года Упродор несколько раз закрывал части КАД. Ранее в четверг организация сообщила о перекрытии съездов на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом. Всего перекроют три съезда. Они будут закрыла с 23:00 27 декабря до 6:00 28 декабря.