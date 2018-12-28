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28.12.18 / 19:07 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербург прибыли первые автобусы с электродвигателями

О дате их запуска сообщат дополнительно

Фото АБН

В Петербург привезли первые четыре автобуса с электрическим двигателем марки Volgabus. Об этом в пятницу рассказали в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Предполагается, что они будут курсировать по маршруту №128 на Васильевском острове. О дате запуска нового транспорта будет сообщено дополнительно.

Добавим, всего «Пассажиравтотранс» приобрел 10 автобусов с электродвигателями. Полностью партию поставят в субботу. В ГУПе отметили, что подзарядка автобусов будет осуществляться в автопарке – строительство дополнительной инфраструктуры не потребуется. Запас хода рассчитан на 240 км.

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